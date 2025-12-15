东京23区新建公寓外来买家占比3.5%

日本信息库

东京市区公寓价格迈入破亿时代，对于普通老百姓来说已是高不可攀。虽然是市场规律，但那些通过短期买卖抬高房价的行为，还是适可而止吧！

日本国土交通省首次实施的新建公寓购买相关情况调查显示，2025年1至6月期间，购买了东京都内新建公寓的人当中，海外居民的占比为3.0%。其中，东京23区的该比例为3.5%，市中心的千代田、中央、港、新宿、文京和涩谷这六区的该比例为7.5%，呈现出越是市中心占比越高的倾向。从各区来看，新宿的占比最高，达到14.6%。

该时间段内，东京23区海外居民共购买了308套公寓。从国家和地区来看，台湾地区居民购买了192套，占到整体的六成以上；其次是中国大陆居民（30套）、新加坡居民（21套）。

海外居民购买新建公寓占比

2025年1至6月 2024年全年 东京圈 1.9% 1.0% 东京都 3.0% 1.5% 东京23区 3.5% 1.6% 市中心6区 7.5% 3.2% 横滨市 1.6% 0.3% 大阪市 4.3% 5.1% 名古屋市 0.4% 0.6%

出处 : 国土交通省

另一方面，2024年1至6月登记的新建公寓中，一年内被转卖的占比分别为东京都8.5%、东京23区9.3%、市中心6区12.2%，呈现出越靠近市中心，短期买卖行为活跃度越高的倾向。2024年以来，东京23区短期买卖的占比快速上升。

2023年1月至2024年6月期间，进行短期买卖的新建公寓大多价格不到2亿日元。海外居民在所有短期买卖中的占比不到3%，且海外居民没有公寓短期买卖价格超过2亿日元的情况。

此次调查分析对象为2018年1月至2025年6月期间东京、大阪、名古屋三大都市圈和札幌、仙台、广岛、福冈四市共计大约55万套房地产登记信息。由于房地产登记不需要登记国籍，所以未能掌握旅居日本的外国人和海外法人的日本分支机构所购置的房产情况。

标题图片：东京都中央区胜哄地区（右）与江东区丰洲地区（左边远处）的高层建筑和塔楼公寓群（摄于2025年8月20日，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。