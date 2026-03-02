八成公司员工遭遇过职场“无礼”言行

日本信息库

虽然还称不上“骚扰”，但如果在职场经常受到令人不快的对待，久而久之会感到上班很心累……。

“尚不构成骚扰”却无礼的言行或将导致离职人员增多。提供人事问题解决方案服务的CORNER公司（东京都涩谷区）2025年9月针对日本全国20到59岁企业员工实施了一次《职场无礼言行相关情况调查》，收到男女共计312名正式员工的回答。

关于最近半年内遭遇过的无礼言行的种类和频率，列举“粗鲁、压迫性的言语”和“缺少感谢和慰劳”这两项的受访者占比尤为突出，分别达到了78.0%和77.6%。在这两项上，表示“每周经历一次以上”的受访者比例均超过了四成。

有关发生无礼言行的情况，较常见的有“价值观的分歧”“时间或人手没有余地”“立场的不同”等，而且其中多数是来自直属上司或高管的无礼言行。

关于受到无礼言行对待后的工作积极性，“工作满意度”“生产率”“对组织的信任”均下降到了25%到39%之间。相反，心理压力和考虑离职的想法出现了显著增加。

