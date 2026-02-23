日本全年的火灾高发期是哪几个月？

日本信息库

日本消防厅近日公布的2024年《火灾统计》报告（确定版）显示，全年发生37141起火灾，共计造成1451人死亡，损失金额达998亿日元。

从2024年的平均来看，在日本相当于每天发生101起、每14分钟发生一起火灾。从火灾类型来看，建筑物火灾20972起，山林火灾831起，车辆火灾3546起，船舶火灾62起，飞机火灾3起，其他火灾11727起。

住宅火灾共造成1030人死亡（纵火自杀等人员除外）。其中65岁以上老年人779人，同比增加17人。

12月发生的火灾最多

发生火灾较多的月份依次是12月、1月、3月和4月，可以看出进入年末之后火灾数量陡然增多。之所以冬春两季火灾较多，除了空气干燥外，还有一个原因在于这是一年中风力最大的季节。

从起火原因来看，主要是“烟头”（3058起，8.2%）、“篝火”（2781起，7.5%）、“小火炉”（2718起，7.3%）、“电器设备”（2577起，6.9%）、“纵火”（2377起，6.4%）。关于“纵火”，加上“疑似纵火”的情况在内，共有3904起（10.5%），位列各类起火原因之首。

住宅火灾的起火原因中，“小火炉”造成的火灾最多，其次是“电器设备”“烟头”“配线器材”“电灯电话等的线路”。

消防厅公布的数据显示，2025年上半年（1-6月）的火灾数量（概数）同比增加8.8%至21525起。住宅火灾造成的死亡人数中，469人为65岁以上老年人，同比增加5.9%。

标题图片：大分市佐贺关的火灾现场，2025年11月18日夜（时事社）

