癌症五年生存率，不同部位差距明显

过去被称为“不治之症”的癌症正逐渐变成一种可以治疗克服的疾病。国立癌症研究中心近日公布了不同部位和不同阶段的癌症五年生存率。

多个部位生存率改善

国立癌症研究中心近日公布了2012至2015年被确认癌症的大约254万人的五年生存率，调查样本为符合国际标准的44个都道府县的数据，采用了排除非癌症死因影响后推算的“纯生存率”。

女性癌症患者生存率较高的部位是甲状腺（92.7%）、皮肤（92.4%）、乳房（88.7%），男性是前列腺（94.3%）、皮肤（90.9%）、甲状腺（88.6%）。

对1993年以后的生存率变化进行分析可以发现，多个部位的生存率均有所提高。无论男女，白血病、恶性淋巴肿瘤、肺癌等癌症的生存率都有明显提高。而胰腺、胆囊胆管癌的生存率依然处于较低水平，没有明显提高。

停留在脏器内部的初期癌症和转移至其他脏器的末期癌症生存率存在较大差距。比如胃（初期92.4%，远处转移6.3%）、大肠（92.3%，16.8%）、肺（77.8%，8.2%），女性乳房（98.4%，38.5%）等。再次证实了早发现早治疗的重要性。

