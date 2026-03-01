再见了，西瓜卡的黑白胖企鹅

再见了，西瓜卡的黑白胖企鹅社会 财经
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
可在218.4万家门店使用
JR东日本公司2025年11月发布了相关消息。2026年秋季将进一步丰富Suica的功能，同时将以Suica诞生25周年为节点，改用新的吉祥物。
自推出Suica之初，黑白胖企鹅就凭借其可爱的外形赢得了大批用户的喜爱，为提高Suica的知名度和使用率做出了巨大贡献。该形象的创作者、插画家坂崎千春发表感言说：“作为Suica的企鹅，能够走过长达25年的时间，我感到非常荣幸”。
Suica含有可以“轻快（日语拟态词发音为suisui——译注）”出行的IC卡之意，它是“Super Urban Intelligent Card”的缩略语。2001年以IC乘车卡的形式推出，可以在首都圈的424个车站使用。之后，通过实现和其他交通公司互通使用、接入电子支付系统等措施，逐渐扩大了可用区域、服务类型和门店数量。
实体和手机（虚拟）Suica合计发行了大约1.2亿张（截至2025年10月末），可使用的门店数量大约为218.4万家（截至2025年9月末）。
Suica相关数据
- 可使用门店数：约218.4万家（截至2025年9月末）
- 日均最多使用次数：约1183万次（2025年7月25日）
- 月均最多使用次数：约3.2306亿件（2025年7月）
*最多使用次数为截至2025年10月的数据
出处：JR东日本
Suica发展历程
2001年11月18日
首都圈424个车站推出服务
2004年3月22日
推出Suica电子支付服务
2004年8月1日
和JR西日本的交通IC卡“ICOCA”实现IC乘车卡互通
2007年6月1日
推出积分服务
2013年3月23日
推出交通IC卡全国互通服务
2013年7月
交通类电子支付月度使用次数首次突破1亿次
2018年7月
交通类电子支付月度使用次数首次突破2亿次
2019年9月1日
推出面向赴日外国游客的“Welcome Suica”服务
2020年9月8日
手机Suica会员数突破1000万人
出处：JR东日本
标题图片：JR东日本提供的智能手机用“手机Suica”的页面（共同社）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。