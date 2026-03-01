再见了，西瓜卡的黑白胖企鹅

日本信息库

作为JR东日本公司发行的IC乘车卡Suica（俗称西瓜卡）招牌吉祥物，多年来广受喜爱的“Suica企鹅”将于2026年末“毕业”。

可在218.4万家门店使用

JR东日本公司2025年11月发布了相关消息。2026年秋季将进一步丰富Suica的功能，同时将以Suica诞生25周年为节点，改用新的吉祥物。



Suica（左，JR东日本公司提供）与黑白胖企鹅（©Chiharu Sakazaki/JR 东日本/DENTSU）

自推出Suica之初，黑白胖企鹅就凭借其可爱的外形赢得了大批用户的喜爱，为提高Suica的知名度和使用率做出了巨大贡献。该形象的创作者、插画家坂崎千春发表感言说：“作为Suica的企鹅，能够走过长达25年的时间，我感到非常荣幸”。

Suica含有可以“轻快（日语拟态词发音为suisui——译注）”出行的IC卡之意，它是“Super Urban Intelligent Card”的缩略语。2001年以IC乘车卡的形式推出，可以在首都圈的424个车站使用。之后，通过实现和其他交通公司互通使用、接入电子支付系统等措施，逐渐扩大了可用区域、服务类型和门店数量。

实体和手机（虚拟）Suica合计发行了大约1.2亿张（截至2025年10月末），可使用的门店数量大约为218.4万家（截至2025年9月末）。

Suica相关数据 可使用门店数：约218.4万家（截至2025年9月末）



日均最多使用次数：约1183万次（2025年7月25日）



月均最多使用次数：约3.2306亿件（2025年7月） *最多使用次数为截至2025年10月的数据

出处：JR东日本

Suica发展历程

2001年11月18日

首都圈424个车站推出服务

2004年3月22日

推出Suica电子支付服务

2004年8月1日

和JR西日本的交通IC卡“ICOCA”实现IC乘车卡互通

2007年6月1日

推出积分服务

2013年3月23日

推出交通IC卡全国互通服务

2013年7月

交通类电子支付月度使用次数首次突破1亿次

2018年7月

交通类电子支付月度使用次数首次突破2亿次

2019年9月1日

推出面向赴日外国游客的“Welcome Suica”服务

2020年9月8日

手机Suica会员数突破1000万人

出处：JR东日本

标题图片：JR东日本提供的智能手机用“手机Suica”的页面（共同社）

