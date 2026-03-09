日本国内的日语学习者人数创新高

日本信息库

文部科学省的调查显示，截至2024年11月，日本国内的日语学习者人数为294198人，同比增加3万人以上，创下历史新高。

2024年《日语教育实际情况调查》的实施对象，除了留学生就读的大学和法务省认定的日语学校外，还包括地方政府和社会力量开设的日语学习班等。全国各地开展日语教育的机构和设施达到2669个。

此前调查的历史前高是新冠疫情前的2019年的277857人。1990年为6万人，35年间增长了约5倍。

日语学习者中，留学生为192525人，占整体的65%。其次是商务人士及其家属（6.6%）、研修生和技能实习生（4.5%）、日本人配偶（2.3%）、日裔人士及其家属（1.1%）。旅居日本的年数方面，37.2%不到一年，26.3%一年到三年，旅居日本时间在三年以内的人员占到六成以上。

从国家和地区来看，85%来自亚洲。其中中国大陆最多，共78821人，其次是尼泊尔、越南、缅甸和斯里兰卡等。

半数以上教师为志愿者

日语教师人数为50309人，同比增加约4000人，首次超过5万人。但全职教师仅为6847人（13.6%），半数以上（26721人，53.1%）以志愿者身份教授日语。

设有日语学习班的地方公共团体占比方面，全国整体为61.8%。兵库县达到100%，大阪府、茨城县、神奈川县达到90%以上。

