房龄超过20年的二手公寓售价也破亿

“新房买不起，二手还可以”——这已经成为历史。如今已进入二手房也是上亿豪宅的时代。

LIFULL（东京都千代田区）运营的房地产与住宅信息服务网站“LIFULL HOME’S”针对网站刊登的东京23区二手公寓实施了一次调查。按房龄来看70平米换算价格，2025年（截至11月10日）房龄25年以下的公寓平均价格已经突破一亿日元。新建公寓价格暴涨的影响波及到二手公寓的价格，即便是考虑“购买房龄较老房屋将就”的人，也面临“上亿日元”门槛的阻碍。

和5年前（2020年）的平均价格相比，不同房龄的公寓价格均有所上涨。涨幅最大的是房龄“10年以上15年以下”的公寓，涨幅约为1.18倍（+7275万日元）。“25年以上30年以下”也上涨了80%。如果房龄超过30年，涨幅会略微缩小，但最近五年的变化也非常明显。

房龄较新的挂牌房产减少

在所有挂牌房产中，房龄不足5年的二手公寓占比自2021年达到峰值后开始下降。

在新建公寓供应量减少的背景下，流入市场的较新房龄公寓数量也在减少，价格大涨导致购房者难以企及。

调查负责人分析称，“主要原因在于23区内的新建商品公寓平均售价已连续三年超过1亿日元，这导致需求转向二手房屋，形成了卖方市场。同时，市中心存在购买新建公寓后短期内卖出并从中牟利的‘炒房客’，这也是推动价格暴涨的一个因素”。

标题图片：PIXTA

