日本各地区大学知名度排行榜出炉

近日一份针对高三学生实施的大学知名度问卷调查显示，上一年在关东和甲信越地区排名第二的早稻田大学升至榜首。近畿大学则连续四年雄踞关西地区榜首。

国立大学在地方上占优势

Mynavi升学综合研究所2025年7月至11月以线上方式针对127815名预定于2026年3月毕业的高三学生实施问卷调查。收到6520份有效回答。依据其中打算考大学的4332人的回答，整理出了各个地区的排行榜。

调查对象为全国821所大学。早稻田大学积极通过社交媒体和视频传播校园氛围和学生生活，受到考生的广泛关注。近畿大学通过社交媒体战略和独特的宣传活动博得人气，其官方账号的粉丝数量在日本各大学中位居前列。

东北大学位居北海道和东北地区榜首，名古屋大学位居东海和北陆地区榜首，广岛大学位居中国和四国地区榜首，九州大学位居九州和冲绳地区榜首。国立大学在地方上的优势较为突出；在关东和甲信越地区、关西地区，全国有名的私立大学位居前列。

当被问及哪些印象因素会影响他们选择学校时，表示“可以学习的内容充实”的受访者最多（67.6%）。其次是“求职竞争力强”（67.1%）、“支持力度大”（61.3%），反映出学生们“重视实质内容”的倾向。

