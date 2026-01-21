高市内阁阁僚平均资产6641万日元

日本信息库

为什么出身显赫政治世家的环境大臣石原宏高，资产只有所有阁僚平均金额的三分之一？为什么防卫大臣小泉进次郎的本人资产是零？——政府公布阁僚资产，总会引起一些人无端猜测。

首相高市资产3206万日元

近日，日本政府公布了首相高市早苗及18名阁僚走马上任时的资产情况。包括家庭成员在内的资产总额平均为6641万日元。

首相高市的资产为3206万日元，在19人中排名第十。其本人名下的资产包括老家奈良市价值1142万日元的房产和两辆汽车（车辆金额不计），其丈夫山本拓（原众议员）的资产包括福井县鲭江市价值1064万日元的房产和1000万日元定期存款。

防卫大臣小泉进次郎资产最多，达2.7248亿日元。小泉本人不持有任何资产，资产均为其妻泷川克里斯汀名下的有价证券。资产超过2亿日元的阁僚只有小泉一人。

超过1亿日元的有四人，分别是外务大臣茂木敏充（1.9397亿日元）、总务大臣林芳正（1.5088亿日元）、财务大臣片山皋月（1.3966亿日元）、国家公安委员长赤间二郎（1.1991亿日元）。茂木的大部分资产是证券投资信托等有价证券，林芳正的资产主要是老家山口县下关市的房产等，片山的大部分资产是其夫名下的有价证券。

数字大臣松本尚的资产最少，仅有550万日元。

日本推行阁僚资产公开制度，目的在于监控阁僚是否利用地位获取非法财产，首相、阁僚、官房副长官、副大臣和政务官需要上报上任和卸任时的资产。该制度最初是在洛克希德事件导致前首相田中角荣1983年被判处实刑之后推出的，在发生利库路特贿赂案之后，又将阁僚配偶和抚养子女列入了资产统计对象范围。流动性较高的活期存款和支票专用活期存款不属于上报对象，股票只上报股票名称和数量。由于高尔夫会员权、汽车、美术品也不计金额，所以有人指出并没有准确反映实际情况。

阁僚资产公开制度适用对象

累计计算对象

定期存款

有价证券（股票除外）

土地、房屋

非累计计算对象

股票（仅登记股票名称和数量）

汽车

书画美术品等

高尔夫会员权

非公布对象：活期存款、支票专用活期存款

标题图片：左上方顺时针依次为外务大臣茂木敏充（Franck Robichon/Pool via REUTERS）、首相高市早苗（时事社）、防卫大臣小泉进次郎（Franck Robichon/Pool via REUTERS）、财务大臣片山皋月（时事社）、总务大臣林芳正（时事社）、国家公安委员长赤间二郎（REUTERS）

