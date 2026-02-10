2025年最受欢迎的新生儿名字榜单

2025年最受欢迎的新生儿名字榜单社会 家庭 生活
明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2025年最受欢迎的新生女孩名字是“翠（发音为sui、midori）”，最受欢迎的男孩名字是“凑（发音为minato、sou）”。在名字的读法方面，“ema”是最受欢迎的女孩名字，“haruto”连续17年位居男孩名字榜首。
名字使用的汉字方面，“爱”字连续4年位居女孩名字榜首，“翔”字连续5年位居男孩名字榜首。“翔”字之所以受欢迎，除了天高任鸟飞的磅礴气势外，表现超凡的棒球运动员大谷翔平的名字可能也产生了一定影响。
女孩
“翠”从2022年的第18位相继升至第9、第2位，今年首次位居榜首。这个汉字的意思是拥有鲜艳绿色羽毛的普通翠鸟，也可以为宝石类的翡翠，蕴含着希望孩子过上美好幸福人生的祝愿。第2位是“阳葵（himari）”，朝着太阳绽放的葵花，寄托着家长希望孩子性格开朗、积极向前的美好心愿。第3位的“䌷”意为搓捻丝线精心编织，会让人联想到“维系”“坚毅”。首次进入前十位的“茉白（mashiro）”（第4位）由香气扑鼻的茉莉的“茉”字和纯白的“白”字组合而成。
男孩
“凑（minato、sou）”首次位列榜首。意为“水流汇集之处”“小码头”的这个汉字，寄托了家长希望孩子成长为善于社交、具有人格魅力之人的美好愿望。第2位是“伊织（iori）”，第3位是“结翔（yuito、yuuto）”，“织”和“结”字都寄托着家长希望孩子珍惜人与人的纽带关系这样一种心愿。前十位中，半数是单个汉字的名字。“莲（ren）”“朔（saku）”“碧（ao）”“蓝（ran）”这样的双音节名字，叫起来简洁明快，朗朗上口。或许也有效仿足球员动员田中碧、排球运动员高桥蓝这些顶尖运动员取名的想法。
最受欢迎的女孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字/主要读法
|1（2）
|翠/sui、midori
|2（4）
|阳葵/himari
|3（1）
|䌷/tsumugi
|4（19）
|茉白/mashiro
|5（3）
|凛/rin
|6（7）
|阳菜/hina
|7（7）
|心阳/koharu
|8（58）
|彩叶/iroha、ayaha
|8（19）
|诗/uta
|10（11）
|琴叶/kotoha
|10（29）
|结菜/yuna、yuina
出处：明治安田生命保险
最受欢迎的男孩名TOP10
|排名（上一年排名）
|名字/主要读法
|1（15）
|凑/minato
|2（36）
|伊织/iori
|2（26）
|结翔/yuito、yuuto
|4（14）
|琉生/rui、ruki
|5（6）
|莲/ren
|6（22）
|朔/saku
|6（6）
|碧/ao
|8（5）
|阳向hinata
|8（1）
|阳翔haruto、hinato、haruka
|8（40）
|蓝ran、ai
出处：明治安田生命保险
标题图片：photoAC
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。