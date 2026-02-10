2025年最受欢迎的新生儿名字榜单

日本信息库

在贫富差距和社会分裂不断加剧，孤立无援成为社会课题的今天，父母们更是“希望孩子们能有一个闪闪发光的人生”——孩子的名字中寄托着父母的殷殷期盼。

明治安田生命保险公司每年实施的新生儿名字调查显示，2025年最受欢迎的新生女孩名字是“翠（发音为sui、midori）”，最受欢迎的男孩名字是“凑（发音为minato、sou）”。在名字的读法方面，“ema”是最受欢迎的女孩名字，“haruto”连续17年位居男孩名字榜首。

名字使用的汉字方面，“爱”字连续4年位居女孩名字榜首，“翔”字连续5年位居男孩名字榜首。“翔”字之所以受欢迎，除了天高任鸟飞的磅礴气势外，表现超凡的棒球运动员大谷翔平的名字可能也产生了一定影响。

女孩

“翠”从2022年的第18位相继升至第9、第2位，今年首次位居榜首。这个汉字的意思是拥有鲜艳绿色羽毛的普通翠鸟，也可以为宝石类的翡翠，蕴含着希望孩子过上美好幸福人生的祝愿。第2位是“阳葵（himari）”，朝着太阳绽放的葵花，寄托着家长希望孩子性格开朗、积极向前的美好心愿。第3位的“䌷”意为搓捻丝线精心编织，会让人联想到“维系”“坚毅”。首次进入前十位的“茉白（mashiro）”（第4位）由香气扑鼻的茉莉的“茉”字和纯白的“白”字组合而成。

男孩

“凑（minato、sou）”首次位列榜首。意为“水流汇集之处”“小码头”的这个汉字，寄托了家长希望孩子成长为善于社交、具有人格魅力之人的美好愿望。第2位是“伊织（iori）”，第3位是“结翔（yuito、yuuto）”，“织”和“结”字都寄托着家长希望孩子珍惜人与人的纽带关系这样一种心愿。前十位中，半数是单个汉字的名字。“莲（ren）”“朔（saku）”“碧（ao）”“蓝（ran）”这样的双音节名字，叫起来简洁明快，朗朗上口。或许也有效仿足球员动员田中碧、排球运动员高桥蓝这些顶尖运动员取名的想法。

最受欢迎的女孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字/主要读法 1（2） 翠/sui、midori 2（4） 阳葵/himari 3（1） 䌷/tsumugi 4（19） 茉白/mashiro 5（3） 凛/rin 6（7） 阳菜/hina 7（7） 心阳/koharu 8（58） 彩叶/iroha、ayaha 8（19） 诗/uta 10（11） 琴叶/kotoha 10（29） 结菜/yuna、yuina

出处：明治安田生命保险

最受欢迎的男孩名TOP10

排名（上一年排名） 名字/主要读法 1（15） 凑/minato 2（36） 伊织/iori 2（26） 结翔/yuito、yuuto 4（14） 琉生/rui、ruki 5（6） 莲/ren 6（22） 朔/saku 6（6） 碧/ao 8（5） 阳向hinata 8（1） 阳翔haruto、hinato、haruka 8（40） 蓝ran、ai

出处：明治安田生命保险

photoAC

