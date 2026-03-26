东京位列联合国全球人口第三大城市

日本信息库

联合国近日发布的《2025年世界城市化展望》报告显示，东京的总人口即首都圈地区人口为3341万人，位居全球第三。大阪排在第25位（1296万人），名古屋排在第49位（714万人）。

全球最大的都市圈是印度尼西亚的雅加达（4191万人），第二是孟加拉国的达卡（3658万人）。

联合国的报告中定义的“城市”，是指连续地理区域的集聚体，而非行政区划。在2005年的报告中，东京都市圈的人口为3135万人，位居全球第一。据预测，2050年时东京人口将减少至3065万人，全球排名也将下滑至第7位。

全球共有33个人口超过1000万人的都市圈

2025年排名前十的城市中，除开罗（第7位）外，其他九个城市全部是亚洲城市。目前全球共有33个人口超过1000万人的特大都市圈，报告预测2050年将增加至37个。亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚）、达累斯萨拉姆（坦桑尼亚）、哈吉普尔（印度）、吉隆坡（马来西亚）等城市的人口预计将超过1000万。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。