2026年度日本热门温泉都在哪儿？

日本每年都会发布热门温泉排行榜。2026年度，群马县草津温泉连续三年位列榜首。

“向往之地”由布院

旅游调查与研究机构“Jalan调研中心（JRC）”于2025年9月通过互联网对12595人开展了一次有关温泉的问卷调查。调查覆盖日本全国除东京都以外的334处温泉地。

在热门排行榜中，受访者被要求从“曾经去过的温泉”中，选择“今后还想再去”的地方，最多可选5处。草津温泉因其街道氛围、温泉功效及温泉水质而获得高度评价。别府温泉乡（大分县）从去年的第五上升至第二，由布院温泉（同县）从去年的第十一位跃升至第五。位列第三的箱根温泉（神奈川县）则因铁路等公共交通便利而受到欢迎。

在“没有去过但‘向往的温泉地’”（最多可选5处）排行榜中，由布院温泉由去年的第六位上升至首位，长期位居榜首的乳头温泉乡（秋田县）跌出前三，银山温泉（山形县）位列第二，草津温泉位列第三。

就曾经去过的温泉，问卷进一步针对“你心目中的宝藏小众温泉”（最多选5处）提问，并据此计算推荐率（“小众温泉的推荐数”÷“ 回答去过该温泉的人数”）。结果显示，乳头温泉乡连续第四年稳居首位。许多受访者对其清幽静谧的自然环境和温泉水质给予了高度评价。

