零点击时代，用户倾向于AI生成的摘要

日本信息库

仔细阅读网络搜索结果也很麻烦！看一下AI梳理总结的内容，倒是觉得大致懂了。对人类来说，不再需要思考，这究竟是福还是祸？

相较于搜索引擎更倾向于使用AI

生成式AI（人工智能）的快速普及正在极大地改变着互联网的使用方式。

网络营销支持企业SEED（东京都千代田区）2025年10月末至11月上旬针对日本全国1500人实施了一次关于信息搜索行为变化的调查。虽然只有6%的受访者在开始使用AI之后“基本不再使用搜索引擎”，但搜索引擎的使用频率“大幅减少”和“略微减少”的受访者比例合计达到44.2%，明显在“从搜索向AI”转变。此外，除了搜索次数外，针对特定某一网站的访问频率，也有30.5%的受访者表示“有所减少”。

六成受访者认为AI回答“可信”

谷歌从2024年起开始在搜索结果页面的最上方显示“AI生成的摘要”。只要搜索自己想了解的词语或事项，AI就会在一瞬间快速收集、总结相关网站内的信息。

针对只看搜索引擎上的AI回答而不去打开某一特定网站的“零点击”搜索行为，表示“经常”和“偶尔”的受访者比例合计达到48.8%，似乎近半数受访者都权且满足于AI的回答。

“零点击”行为的背景原因在于人们对AI回答的高度信任。包括“还可以”和“非常可信”在内，认为可以信任的受访者比例合计达到60.6%。相较于“完美的正确答案”，用户往往更加重视时效，希望快速获取简明扼要的总结。

今后如果要查询不懂的问题，677人（45%）表示会使用“搜索引擎”。而343人表示会“分情况使用”，226人表示会“使用生成式AI”，合计大约38%的受访者对使用AI态度积极。

而作为被搜索方的网站运营商，长期以来一直把精力和资金主要投向搜索引擎优化（SEO）上，以期在谷歌搜索结果中排名靠前，从而获取更多页面浏览量。然而，随着用户对生成式AI的依赖日益加深，仅靠SEO已无法吸引足够的点击量了，这样的一个新时代正在迅速到来。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。