日本940万人迎来马年本命年

日本940万人迎来马年本命年社会 生活 历史
日本总务省公布的推算数据显示，马年出生的人口为940万人。曾几何时还是青春偶像的小泉今日子如今也迎来了花甲之年。当年高呼“彻底击垮自民党！”，坚持推进改革路线的前首相小泉纯一郎今年年满84岁。
马年出生的人偏少
日本总务省统计局的推算数据显示，截至2026年1月1日，马年出生的人口为940万人，在日本1.2296亿总人口中的占比为7.6%。其中男性456万人，女性484万人，女性比男性多28万人。
从出生年份来看，1978年出生（2026年满48岁）的属马人口最多，为168万人，其次是1954年出生（2026年满72岁）的人（147万人）、1966年出生（2026年满60岁）的人（130万人）。最年轻的2014年出生（2026年满12岁）的属马人口为100万人，比1942年出生（2026年满84岁）的119万人少了19万。
秋筱宫妃纪子、小泉今日子（歌手）、有森裕子（马拉松运动员）等属马的名人，今年迎来花甲之年。松任谷由实（创作型歌手）年满72岁，前首相小泉纯一郎、高尔夫球运动员青木功年满84岁。日本将棋棋手藤井聪太年满24岁。
马年的出生人口
|出生年份/年龄
|人口（万人）
|占比
|2014/12岁
|100
|10.7%
|2002/24岁
|125
|13.3%
|1990/36岁
|128
|13.6%
|1978/48岁
|168
|17.9%
|1966/60岁
|130
|13.8%
|1954/72岁
|147
|15.7%
|1942/84岁
|119
|12.6%
|1930/96岁
|23
|2.4%
出处：总务省
各个属相的人口方面，包括团块世代（出生于1947年至1949年的二战后第一次婴儿潮时期的人口——译注）、团块二代（出生于1970年至1975年左右的“团块世代”的子女——译注）在内的牛年出生人口最多，达1087万人，其次是鼠年出生人口（1074万人）。受“丙午赤马年迷信”影响，1966年出生的人口锐减，导致马年出生的人口排在十二个属相的最后一位。
各属相的人口
|十二属相
|人口（万人）
|占比（排名）
|总人口
|12296
|100％
|鼠
|1074
|8.7% (2)
|牛
|1087
|8.8% (1)
|虎
|1058
|8.6% (4)
|兔
|1042
|8.5% (7)
|龙
|1056
|8.6% (6)
|蛇
|1061
|8.6% (3)
|马
|940
|7.6% (12)
|羊
|997
|8.1% (8)
|猴
|986
|8.0% (10)
|鸡
|950
|7.7% (11)
|狗
|988
|8.0% (9)
|猪
|1057
|8.6% (5)
出处：总务省
