日本940万人迎来马年本命年

日本信息库

日本总务省公布的推算数据显示，马年出生的人口为940万人。曾几何时还是青春偶像的小泉今日子如今也迎来了花甲之年。当年高呼“彻底击垮自民党！”，坚持推进改革路线的前首相小泉纯一郎今年年满84岁。

马年出生的人偏少

日本总务省统计局的推算数据显示，截至2026年1月1日，马年出生的人口为940万人，在日本1.2296亿总人口中的占比为7.6%。其中男性456万人，女性484万人，女性比男性多28万人。

从出生年份来看，1978年出生（2026年满48岁）的属马人口最多，为168万人，其次是1954年出生（2026年满72岁）的人（147万人）、1966年出生（2026年满60岁）的人（130万人）。最年轻的2014年出生（2026年满12岁）的属马人口为100万人，比1942年出生（2026年满84岁）的119万人少了19万。

秋筱宫妃纪子、小泉今日子（歌手）、有森裕子（马拉松运动员）等属马的名人，今年迎来花甲之年。松任谷由实（创作型歌手）年满72岁，前首相小泉纯一郎、高尔夫球运动员青木功年满84岁。日本将棋棋手藤井聪太年满24岁。

马年的出生人口

出生年份/年龄 人口（万人） 占比 2014/12岁 100 10.7% 2002/24岁 125 13.3% 1990/36岁 128 13.6% 1978/48岁 168 17.9% 1966/60岁 130 13.8% 1954/72岁 147 15.7% 1942/84岁 119 12.6% 1930/96岁 23 2.4%

出处：总务省

各个属相的人口方面，包括团块世代（出生于1947年至1949年的二战后第一次婴儿潮时期的人口——译注）、团块二代（出生于1970年至1975年左右的“团块世代”的子女——译注）在内的牛年出生人口最多，达1087万人，其次是鼠年出生人口（1074万人）。受“丙午赤马年迷信”影响，1966年出生的人口锐减，导致马年出生的人口排在十二个属相的最后一位。

各属相的人口

十二属相 人口（万人） 占比（排名） 总人口 12296 100％ 鼠 1074 8.7% (2) 牛 1087 8.8% (1) 虎 1058 8.6% (4) 兔 1042 8.5% (7) 龙 1056 8.6% (6) 蛇 1061 8.6% (3) 马 940 7.6% (12) 羊 997 8.1% (8) 猴 986 8.0% (10) 鸡 950 7.7% (11) 狗 988 8.0% (9) 猪 1057 8.6% (5)

出处：总务省

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。