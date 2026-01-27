2025年全球城市综合实力榜发布，东京首次位列第二

日本信息库

在评价全球城市综合实力的2025年排行榜上，东京首次位列第二。大阪关西世博会的举办地大阪，排名从前一年的第35位跃升至第18位。

伦敦连续14年雄踞榜首

森大厦集团旗下智库“森纪念财团城市战略研究所”（东京）自2008年起每年发布《全球城市综合实力排行榜》，2025年12月公布了2025年版排行榜。

全球城市综合实力排行榜通过经济、研究开发、文化交流、居住、环境和交通六个领域共72个指标对全球48个主要城市的综合实力进行分值化评估，满分为2700分。

东京自2016年起连续9年排名第三，2025年排名超过纽约升至第二位，这是开始此项调查以来的首次。其在居住领域的分值排名第一，在文化交流领域排名第二。在环境领域也升至第七，显示出城市综合实力的提升。

大阪在外国游客人数等文化交流领域的分值上升，促使综合排名大幅提高。福冈的排名比上一年上升两位至第40位。

伦敦名列第一。虽然综合分值有所下降，但依然连续14年雄踞榜首。在文化交流和交通两个领域的分值稳居第一，在经济和研究开发两个领域稳居第二。

