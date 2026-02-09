2024年日本犯罪数量继续攀升

日本信息库

“匿名流窜型犯罪团伙”在社交媒体上招募“灰色兼职”人员实施犯罪已成为一大社会问题。日本法务省发布的数据显示，2024年诈骗案件认定数量同比增幅高达25%。

法务省发布的2025年版《犯罪白皮书》显示，2024年全年刑事犯罪立案件数为737679起，同比增加了3万起以上，已连续三年增加。其中，盗窃案501507起，占到案件总数的近七成。

立案数量上增幅尤为突出的是诈骗案，2024年达57324起，同比增加11313起，增幅高达25%。其中，汇款诈骗等特殊诈骗案件21043起。法务省分析认为背景原因在于“匿名流窜型犯罪团伙”实施的犯罪行为趋于活跃。

另外，强制性交等案件3936起，同比增幅高达45%。据分析，2023年修订法律后，构成犯罪的定义更加明确，使得报案数量大幅增加。

杀人案为970起（同比增加58起），抢劫案为1370起（同比增加9起）。

网络犯罪、跟踪骚扰的破案数创新高

刑事犯罪的破获案件为287273起，同比增加17723起，连续两年增加。其中，以违反《禁止非法访问法》为主的网络犯罪破获案件13164起，涉及虐待儿童的案件2649起，违反《跟踪骚扰管制法》的案件1341起，均创出有统计以来的历史新高。破案率为38.9%，较上一年上升0.6个百分点。

被捕人数共计为191826人。其中初犯103129人，再犯88697人。反映被捕人员中再犯人员占比的再犯率同比下降0.7个百分点至46.2%。此前几年再犯率持续上升，但从2021年开始已连续四年下降。

被捕的刑事犯中的少年（14岁以上20岁以下）犯罪人员自2004年以来一直在减少，但2022年转为增加，2023年和2024年分别为26206人和29675人，连续三年增加。

标题图片：埼玉县吉川市一废弃汽油桶内发现女尸，侦查人员在进行现场取证，2025年6月10日，埼玉县所泽市（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。