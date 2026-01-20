首都直下型地震或将造成1.8万人死亡

日本信息库

虽然人们都希望自己在世的时候不要发生“首都直下型地震”，但仍然应该为了那一刻做好一切能做的物质和心理准备。

日本政府近日公布了首都直下型地震最新灾情预测。如果发生以东京都心南部为震源的里氏7级地震，广大区域将遭遇震度6强以上的剧烈震动，最严重的情况下，将导致以东京、神奈川、埼玉和千叶四都县为中心的大约18000人死亡，经济损失预计高达约83万亿日元。

预测造成损失最严重的将是冬季下午6点左右吹起风速每秒8米的5级风，导致地震引发的火灾蔓延这种情况。考虑到住宅的耐震设计、可以切断电源的震感断路器得到普及以及使用明火的机会减少等因素，预测倒塌和烧毁房屋数量较2013年的预测减少超过三成至40万栋。其中，震动造成倒塌11万栋，火灾烧毁27万栋。死亡人数方面，相对于建筑倒塌造成5300人死亡，火灾将导致1.2万人死亡，同样是地震火灾造成的损失更为严重。此外，除了房屋倒塌和火灾造成的直接死亡外，预计还会有1.6万到4.1万人因灾害相关问题死亡。

受到集中分布在东京湾沿岸的火电站停止运转，以及电线杆受损等因素造成的输电故障影响，地震后最严重的情况下会有1600万户发生停电。

停电将造成四个都县大约半数的固定电话无法正常通话。停电和通信线缆受损可能还会造成四个都县约一半的移动通信基站无法正常工作，导致部分手机通信中断。在数据中心应急电源储备不足的情况下，网络也可能无法使用。

净水厂和泵站受损将导致1400万人断水。此外，如果污水处理厂受损，将导致污水无法排放。由于所需的人员及器材建材的短缺等原因，上下水系统的恢复可能需要一个月以上时间。

首都直下型地震的灾情预测（都心南部直下型地震）

2025年预测（此次） 2013年预测（上次） 死亡人数 1.8万人 2.3万人 倒塌、烧毁房屋数 40万栋 61万栋 停电 1600万户 1200万户 通信线路中断数（固定、网络） 760万条 470万条 避难疏散人数 480万人 720万人 经济损失 83万亿日元 95万亿日元

出处：中央防灾委员会

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。