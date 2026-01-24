2026年迎来创业重要周年纪念的企业

日本信息库

丰田自动织机、东丽、可乐丽今年迎来创业100周年。它们创立的那一年，正好是日本从大正年号变为昭和年号的1926年。这些企业以当时热门的纺织产业为核心，顺应时代变化，各自拓展了业务领域。它们存续百年至今的坚毅、柔韧和顽强，不禁令人心生敬意。

迎来“百岁华诞”企业何其多

据帝国数据库公司的统计，2026年日本全国共有145159家企业迎来以十年为单位的“周年”纪念。其中，创业半个世纪“50周年”的企业有17939家；1926年成立，迎来创业100周年的企业有2371家。

丰田自动织机（爱知县刈谷市）于1926年11月为生产销售丰田汽车公司会长丰田章男曾祖父丰田佐吉发明的G型自动织机而创立。佐吉生于幕府末期，1890年发明了人力织机，之后在纺织和面料领域接连获得多项专利，并实现了商业转化。在距离首个发明30多年后的1924年，他研制出了在全球具有划时代意义的自动织机，震惊了世界。

东洋Rayon（现在的东丽）和仓敷绢织（现在的可乐丽）也创立于1926年，当时都是为了生产人类历史上第一代化学纤维——具有真丝般光泽的人造丝。可以看出，纤维和纺织品在大正到昭和初期是引领日本经济发展的热门产业。

发行漫画杂志《少年JUMP》，推出了《足球小将》《龙珠》《灌篮高手》《鬼灭之刃》等众多受到全球读者喜爱的人气漫画的知名出版社集英社也将迎来创业100周年。

2026年迎来创业100周年的知名企业

集英社（东京都千代田区） 综合出版业，拥有推出过《足球小将》《鬼灭之刃》的《少年JUMP》等刊物 信越化学（东京都千代田区） 综合化学制造企业 Kanetetsu Delica Foods（神户市） 鱼糕、竹轮等鱼糜制品 富士急行（山梨县富士吉田市） 运营距离富士山最近的铁路富士急行线等 井关农机（东京都荒川区） 拖拉机、播种机等农机具

依据帝国数据库资料制作

另外，历史更为悠久的周年纪念企业，它们有创立于江户初期的1626年，以鲑鱼加工品为主要业务的食品销售企业KIKKAWA，将迎来创业400周年；综合印刷企业大日本印刷，将迎来创业150周年。

2026年迎来创业周年纪念的知名企业

400周年，KIKKAWA（新潟县村上市） 以鲑鱼加工品为主的食品销售业务 150周年，大日本印刷（东京都新宿） 以印刷为基础，涉足信息产业等领域 50周年，HANDS（东京都新宿区） 居家生活用品综合零售店。只要去手创馆转一圈，总会发现有趣的东西！ 50周年，叙叙苑（东京都港区） 全国性烤肉连锁店

依据帝国数据库资料制作

标题图片：丰田佐吉1924年研发的自动换梭织布机。丰田汽车于2000年向英国的大英科学博物馆捐赠了一台这种自动织机（丰田汽车）

