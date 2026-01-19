全球啤酒消费量相当于157个东京巨蛋体育馆

日本信息库

“姑且先来杯啤酒”的时代终结，如今的日本，“Sober Curious（能喝却刻意不喝，或只小酌享受）”才是时尚？日本啤酒消费量正持续缓慢下滑。

据麒麟控股集团的统计，2024年全球170个主要国家和地区的啤酒消费量同比增加0.5%至大约19412万千升。按633毫升装大瓶换算，相当于3067亿瓶，如果把东京巨蛋体育馆看作啤酒杯，则相当于大约157杯。

从国家来看，中国的消费量同比减少3.7%，但从2003年以来连续22年雄踞全球首位。日本在2020年以前曾连续14年位列第七，但之后的排名缓慢下滑，2024年同比减少2.7%至413.5万千升，排在全球第11位。

从各国的人均消费量来看，捷克共和国人均消费148.8升（相当于235.0瓶），自1993年以来已连续32年位居第一。日本人均消费33.7升，按大瓶换算同比减少1.2瓶至大约53.3瓶，尚不及捷克的四分之一。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。