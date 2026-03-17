日本启动针对自行车交通违规行为的罚款制度

日本信息库

修订版《道路交通法》规定，从今年4月起将针对自行车违反交通规定的行为，开出蓝色罚单（交通违规通告制度）。16岁以上的骑车人将被处以罚款。

交通违规通告制度指的是违规人员缴纳罚款后可免于刑事处罚的一种制度。由于警察开出的交通违规通知单是蓝色，所以被称作“蓝色罚单”。

按警察厅公布的信息，主要的违规行为和罚款如下表所示，罚款对象为16岁以上人员。此外，醉酒骑车、饮酒骑车等行为将按照刑事程序处理。

自行车主要违规行为和罚款（2026年4月起）

骑车看手机：12000日元

闯入铁路平交道口：7000日元

无视信号灯：6000日元

逆行、在人行步道骑行等：6000日元

一边打伞一边骑车：5000日元

佩戴耳机骑车：5000日元

不开车灯骑行：5000日元

载人、并排骑行等：3000日元

针对在人行步道骑行的行为，警察通常只会给予“指导警告”，不会开罚单。但如果是在步道上快速骑行，惊吓或妨碍到行人，以及无视警察警告，继续在步道骑行等行为，将会被开罚单。

自行车事故呈增多趋势

推出罚款制度的背景原因主要是民众投诉诸如“骑车看手机”“戴耳机骑行”“在道路右侧逆行”“不遵守信号灯指示”等不遵守交通规则骑行的情况日益增多。

自行车骑车人发生死伤的交通事故自2021年起已连续三年增加，2023年超过了7万起。由于交通事故总量逐渐减少，所以自行车事故的占比一直在相对上升（2024年为23.2%）。同时，75%的自行车相关事故都被认定是由于自行车一方违反了某些法令所造成的。

而涉及到自行车和行人的事故，在最近十年间增势尤为明显。除了人行步道上行人和自行车混行的原因外，还有无视信号灯和不确认安全状况等自行车一方的违规现象增多；另外，骑车人和行人中，老年人增多也是一个因素。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。