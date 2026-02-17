老龄化导致收入差距创新高

日本信息库

反映收入差距的通用指标“基尼系数”正在不断扩大。通过税收和社会保障进行的再分配承担着缩小贫富差距的作用。

收入差距与再分配

厚生劳动省2023年实施的《收入再分配调查》显示，反映收入差距的指标“基尼系数”达到0.5855，创下自1962年开始此项调查以来的最大值。基尼系数为0时，表示社会所有家庭的收入完全一样，随着收入差距扩大，系数会越来越趋近1。

2023年的调查显示，初次分配（以家庭为单位）的年化金额较上一次调查减少9.1%至384.8万日元。老龄化问题不断发展，低收入家庭日渐增多，成为收入差距扩大的一个主要原因。

初次分配收入扣除税金和社会保险费，加上社会保障赔付后的再分配收入较上一次调查减少7.2%至467.7万日元。基尼系数为0.3825，自1999年以来基本没有明显变化。反映再分配效果的“改善度”达到34.7%，创下历史新高。

尽管初次分配的系数有所上升，但再分配后的系数依然得以维持，这说明通过税收和社会保障实施的再分配发挥了作用，但也意味着在职劳动群体的负担加重。

此项调查自1962年起大致每三年实施一次。2023年的调查实施于7到8月期间，对象为7430个家庭，问卷回收率为40.4%。

