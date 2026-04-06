“愿意积极和异性交往”的日本年轻人增加

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近日一份针对2026年迎来成人礼的年轻人实施的婚恋观相关问卷调查显示，55.5%的受访者表示“愿意积极和异性交往”，创过去10年最高水平。

75.6%表示“想结婚”

婚恋对象介绍服务企业“Onet”（东京）2025年11月通过线上方式针对274人（男性157人，女性117人）实施了此项调查。

61.1%的男性受访者和47.9%的女性受访者愿意积极和异性交往，整体上连续两年增加。Onet相关人士推测称：“这可能是因为他们的青春期处于新冠疫情期间，和周围的接触受到限制，这段经历促使他们对交往抱以积极态度。”

受访者中，54.8%的男性和53.0%的女性表示曾谈过恋爱，整体比例为54.0%。表示现在正在谈恋爱的受访者比例整体上较上一年增加6.5个百分点至34.3%，男性和女性受访者的该比例分别为36.9%和30.8%，均较上一年有所增加。

在关于结婚观念的设问中，表示“想早点结婚”或“迟早会结婚”的受访者比例合计达到75.6%，较创下历史最低值的上一年有所上升。但无论男女，均有约一成的受访者对结婚持否定态度。

在“想早点结婚”和“迟早会结婚”的受访者中，表示婚后“想要”孩子的受访者比例整体上占到67.7%，创下过去10年的最高水平。男性和女性受访者的该比例分别为74.2%和58.4%。

标题图片：PIXTA

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