2025年交通事故共造成2547人死亡

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2025年全国交通事故共造成2547人死亡，同比减少116人，降至1948年开始此项统计以来的历史最低水平。

日本警察厅近日公布了2025年交通事故相关数据。2023年受新冠疫情结束后交通量增大等因素影响，交通事故死亡人数时隔8年再次转为增加，但2024年和2025年连续两年有所下降。事故数量同比减少3659起至287236起，受伤人数同比减少6101人至338294人。

神奈川县交通事故死亡人数最多

从各都道府县来看，神奈川县死亡人数最多，达139人。其次是北海道（129人）、埼玉（125人）、千叶（122人）。岛根和鸟取最少，各有17人。每10万人口的死亡人数方面，全国平均为2.06人，滋贺县最多，为3.85人，其次是高知（3.81人）、大分（3.78人）。东京最少，仅为0.95人。

上世纪50至60年代，随着汽车的普及，交通事故造成的死亡人数逐渐增多，1970年达到16765人的历史峰值。1992年，日本出台法规，要求车辆在普通公路行驶过程中，驾驶位和副驾位人员必须使用安全带，加上气囊的普及，以及汽车防撞系统等辅助安全技术的进步，交通事故造成的死亡人数大幅减少。

65岁以上老年人死亡人数同比减少90人至1423人，占所有死亡人数的55.9%，维持在高位水平。每10万人口的交通事故死亡老年人数为3.93人，大约是全国平均（2.06人）的两倍。

标题图片：“伊予铁巴士”公司的高速巴士在德岛机动车道与一辆卡车相撞后起火燃烧，2025年7月14日，德岛县阿波市（德岛县警方提供，时事社）

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