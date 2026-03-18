本田N-BOX连续四年稳居新车销量榜榜首

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N-BOX的地位不可撼动。车内空间宽敞，让人难以置信这是一款轻型车，受到各个年龄段人群的广泛喜爱。

稳固的人气

近日，日本汽车销售协会联合会与全国轻型车协会联合会发布2025年按车名统计的乘用车辆销量排行榜，本田的轻型车“N-BOX”连续四年稳居榜首。N-BOX外形小巧，而车内空间宽敞，引领了轻型车的人气风尚。2023年全系列改款至今已有两年时间，销量依然较为坚挺，同比减少2.4%至201354辆。第二名是丰田汽车的“雅力士”（166533辆，同比增长0.2%），第三名是铃木的“SPACIA”（165589辆，同比减少0.1%）。

2024年因大规模违规认证问题曝光而不得不停产并导致排名大幅下降的大发工业反弹强劲，其轻型车“TANTO”销量同比增长32.9%，另一款轻型车“MOVE”同比增长191.3%，排名分别回升至第五和第六位。

另一方面，日产的“NOTE”跌出前十名，前十榜单上已经看不到日产的名字。

2025 2024 1 *N-BOX（本田） *N-BOX（本田） 2 雅力士（丰田） 卡罗拉（丰田） 3 *SPACIA（铃木） 雅力士（丰田） 4 卡罗拉（丰田） *SPACIA（铃木） 5 *TANTO（大发） SIENTA（丰田） 6 *MOVE（大发） NOTE（日产） 7 SIENTA（丰田） *TANTO（大发） 8 RAIZE（丰田） *HUSTLER（铃木） 9 ROOMY（丰田） FREED（本田） 10 FREED（本田） 普锐斯（丰田）

*表示轻型车

编辑部依据日本汽车销售协会联合会与全国轻型车协会联合会的数据制作

标题图片：2025年12月发售的N-BOX CUSTOM特别款BLACK STYLE（本田）

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