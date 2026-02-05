情人节巧克力最想送给谁？

日本信息库

情人节快到了。在日本，受近年来物价持续上涨影响，巧克力价格亦涨至前所未有的水平。不过，毕竟这是个一年一度的特殊日子，很多消费者依旧打算“奢侈一把”。

老牌百货公司松屋银座（总部：东京都中央区）于2025年12月以定期电子刊物订阅会员为对象，实施了一项关于情人节的问卷调查，共回收1328份回答，受访者年龄为17至84岁，平均年龄54.9岁。

根据调查结果，受访者中有65.0%的人表示“今年会给自己购买巧克力”，53.7%的人打算给恋人、配偶或伴侣赠送“真命巧克力”，28.5%的人打算给朋友送“友情巧克力”，20.1%的人准备给公司同事、上司或工作伙伴送“义理巧克力”。除“义理巧克力”外，其他项目占比均高于去年的调查结果。

在日本，过去很长一段时间，情人节一直是“女性向男性赠送巧克力并表达爱意的日子”。然而近年来，情人节已逐渐演变为“巧克力盛宴”。接近六成的受访者表示，情人节最大的乐趣在于“犒劳自己”；表示希望“发现新的巧克力”“让收礼对象开心”的人也均达到五成左右。相比之下，“向心仪的人表达心意”者仅占两成左右，可以看出，情人节的意义正在发生变化。

为了过节，大方一把！

人们购买巧克力的预算变化，也印证了上述趋势。给自己的巧克力预算平均为10662日元，这是自该问卷调查实施以来首次突破1万日元；送给真命之人的巧克力预算平均为5573日，约是“给自己”的一半；而用于“义理巧克力（一份）”的预算更少，仅为2205日元，还不到“真命巧克力”的一半。

对于去年的情人节巧克力，约65%的受访者表示“感受到了涨价”。今年，由于巧克力原料可可的价格飙升，巧克力价格继续呈上涨趋势。尽管如此，选择“一掷千金”的受访者占16.7%，“不考虑省钱”者占55.2%，可见超七成受访者无意节约。这可以说反映出人们的一种心理：尽管觉得价格高，但既然是一年一次的节日，还是想买自己喜欢的东西！

