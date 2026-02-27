长崎入选《纽约时报》2026年全球最值得一去之地

日本信息库

曾遭原子弹轰炸的长崎，古时借助南蛮贸易（日本16世纪中期至17世纪初与葡萄牙、西班牙等欧洲国家进行的贸易活动——译注）繁荣兴盛，如今这里仍洋溢着异国情调。游客可以乘上路面有轨电车，悠闲地领略这里的风土人情。

铭记被原子弹轰炸的历史

近日，《纽约时报》公布了“2026年全球52个必访之地”,日本“长崎”入选。关于为何选择美国投下原子弹的长崎，《纽约时报》解释称，“不同于市中心被投下原子弹的广岛，在长崎投下的原子弹偏离了最初的目标，市区中心地带幸免于难”，并评价称“随着核扩散威胁在全球蔓延，旅行者有了一个造访长崎的强有力的理由”。

既然要造访长崎，就不能对原子弹造成的悲剧视而不见。原爆资料馆以对比形式再现了原子弹轰炸前宁静的长崎街景和原子弹轰炸后城市的惨状。馆内提供日语、英语、中文等11种语言的解说。



长崎原爆资料馆。时钟永远停留在了11点02分 ©NAGASAKI CITY



长崎原爆资料馆。遭到轰炸的浦上天主堂 ©NAGASAKI CITY

长崎市政府官网上介绍了探访市内原子弹轰炸遗迹的推荐路线，那些遗迹静默地诉说着当年发生的一切。



浦上天主堂旧钟楼。天主堂正面的两座塔式钟楼也被原子弹破坏，北侧的钟楼滑落到了流经天主堂边崖壁的小河里。一度被埋入石墙之中，后于1971年作为原子弹轰炸遗迹而被挖掘出来。由钢筋混凝土建造，直径5.5米，推测重约50吨（图片：PIXTA）



长崎原子弹轰炸遗迹 ©NAGASAKI CITY/旧城山国民学校，位于距离原子弹爆心500米的一座小山上，1400多名学生和教职员工在轰炸中瞬间被夺去了生命。遭到轰炸的主楼的一部分作为遗迹保存下来，1999年起以城山小学校和平祈念馆的形式面向公众展示原子弹轰炸后的照片和遗留物品

地方甜品 奶昔

长崎丸山曾是与江户吉原和京都岛原齐名的三大烟花巷之一。在可以俯瞰这片花花世界的一座小山上，生长着一棵被誉为长崎第一巨树的“大德寺大樟树”，树龄超过800年，根围超过23米。树枝有力地伸展开来，仿佛要压塌近邻的民居，散发出一种与树龄不符的旺盛活力。



几乎要压在民居房顶上的大德寺大樟树（图片：斋藤隆）

提到长崎特产，大概许多人都会想到象征南蛮舶来文化的长崎蛋糕（卡斯提拉）。《纽约时报》介绍了从大德寺大樟树步行片刻即到的“福砂屋”。这是一家创立于1624年，拥有超过400年历史的老字号。它烘烤的长崎蛋糕绵润厚实，口感柔和，是西式与日式的完美融合。



福砂屋的长崎蛋糕（图片：nippon.com日本网 编辑部）

如果走累了，你可以来一杯长崎特产“奶昔”并稍作休息。《纽约时报》介绍了老牌咖啡店“咖啡富士男”的奶昔，但据说长崎的奶昔起源于首次在九州开店的“Tsuruchan”咖啡店使用碎冰制作的一款盛夏清爽甜品。之后，许多店家都开始提供奶昔，逐渐变成了一种全国知名的“食用（而非饮用）奶昔”。它的原材料很简单，主要是炼乳、鸡蛋、牛奶，但各店家在调配比例和冰渣颗粒大小方面各有不同，对比品尝也是一件趣事。



图片：photoAC

长崎县拥有“明治时期的日本工业革命遗产群”和“长崎与天草地区的地下天主教相关遗产”两项世界文化遗产。它们分别由多个各具特色的要素构成，但有一个地方比较特殊，游人可以一次观赏比邻而居的两处遗产。“明治时期的日本工业革命遗产群”之一的“哥拉巴园（哥拉巴旧宅）”和“长崎与天草地区的地下天主教相关遗产”的“大浦天主堂”相距只有150米。你不妨同时造访这两处遗产，让思绪在长崎的历史长河中徜徉。



大浦天主堂（图片：时事社）



哥拉巴园（图片：长崎观光联盟）

在市内观光时，乘坐路面有轨电车最是方便。无论距离远近，乘坐一次仅需150日元，非常划算。而且，如果花600日元购买一日乘车券，就可以无限次乘坐，随时下车散步游览。



行驶在长崎市内的路面有轨电车 ©NAGASAKI CITY

《纽约时报》自2005年起每年发布一次全球必去之地。2023年盛冈和福冈、2024年山口、2025年富山和大阪先后入选。

标题图片：长崎和平祈念公园的和平祈念像（时事社）

