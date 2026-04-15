日本民众支持强化自卫队的比例创新高

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在新闻报道中，经常可以看到发生气象灾害时，自卫队开展救助救援行动的景象；加上东亚地区局势趋于动荡，越来越多的人似乎觉得自卫队是一颗定心丸。

“增强”派和“维持现状”派势均力敌

日本内阁府2025年实施的《自卫队与防卫问题相关舆论调查》显示，针对自卫队的规模和能力，认为“应该增强”的受访者比例达到45.2%。调查实施于2025年11月至12月期间，对象为3000名18岁以上民众，受到1534份有效回答（回收率51.1%）。此项长期持续实施的调查大致每三年进行一次，此次认为应该增强自卫队能力的受访者比例，创下自1991年列出该设问以来的历史新高。

1991年的调查中，“增强”派和“维持现状”派的占比相差50个百分点以上，而在2025年的调查中，差距已经缩小至4.6个百分点。可以认为，意识变化的背景原因在于对周边国家加强军备和导弹发射常态化等问题的担忧。

关于感到关心的防卫问题（多选），列举“中国的军事力量和在周边地区的行动”的受访者最多，占比达68.1%，较三年前的上一次调查上升了6.8个百分点，创历史新高。列举“日本的防卫力量和防卫体制”“朝鲜的导弹及核开发活动”的受访者比例也分别达到了65%以上的高水平。

关于防卫装备的出口和对外技术转让问题，若遵守“转移三原则”等一定规则，推进出口和转让的支持者占到68.3%，大大超过反对者（29.7%）。

标题图片：美军B52战略轰炸机（下）与航空自卫队的两架F15战斗机开展联合训练，2025年12月10日，日本海上空（防卫省提供，时事社）

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