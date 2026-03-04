日本的工会组织率降至历史新低

日本信息库

日本厚生劳动省近日发布的2025年《工会基础调查》显示，工会会员人数为992.7万人。组织率下降0.1个百分点至16.0%（推算），创历史新低。

日本的工会组织率(*1)自2021年起连续五年下降，创开始此项调查的1947年以来的最低水平。

日本厚生劳动省发布的数据显示，截至2023年6月，在企业等的雇员人数同比增加66万人至6205万人。相对于此，工会会员人数增加15000人至992.7万人。女性工会会员354.5万人，同比增加4万人（1.1%）。组织率推定为12.3%，和去年基本持平。

兼职员工的工会会员人数同比增加31000人（2.1%）至149.1万人，创历史新高。在工会会员总人数中的占比同比上升0.2个百分点至15.1%。兼职员工的组织率为8.8%，和上一年水平相当。工会数量同比减少268个至22244个。

从产业来看，制造业工会会员人数最多，达261.4万人（占到总人数的26.5%），其次是批发零售业（157.4万人）、建筑业（83.5万人）。

从主要工会团体的会员数来看，包括地方组织单独加盟的工会会员在内，日本工会总联合会的工会会员同比增加7000人至692.4万人，全国工会总联合的工会会员同比减少19000人至64.9万人，全国工会联络协议会的工会会员同比减少5000人至7.7万人。

有关组织率的数字存在异议

关于工会组织率，一些大学和研究机构实施的调查显示进入21世纪以来，组织率呈现上升倾向，近年来还有调查显示组织率达到了25%到30%。就数字相悖问题，财务综合政策研究所发行的《Financial Review》第161期（2025年12月）刊登的研究论文指出，政府的统计数据（工会基础调查）受到以下因素影响：（1）工会没有回答义务，容易出现遗漏；（2）虽然是通过都道府县政府实施调查，但地方政府体制因受行政财政改革而削弱。

标题图片：在日本工会总联合会等工会组织举办的第96届中央劳动节上参加游行的人们，2025年5月1日，东京都涩谷区代代木公园（时事社）

