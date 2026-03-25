丰田连续六年雄踞全球销冠宝座

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2025年，丰田汽车集团连续第六年位居全球汽车销量榜首。尽管此前一度认为恐受特朗普关税冲击，但丰田通过降价策略对冲了关税影响，对美出口量也实现了同比增长。

丰田汽车集团（含大发、日野汽车）2025年1至11月全球销量累计达到10327976辆，同比增加4.8%。而作为竞争对手的德国大众汽车（VW）1至12月全年销量同比减少0.5%至8983900辆，丰田已提前锁定全球销冠。

尽管还有许多车企尚未公布2025年实际销售情况，但就全球排名而言，丰田和大众两大车企常年都远超其他车企，所以“丰田第一，大众第二”已成定局。第三位是现代起亚（韩国），全年销售726万辆。上一年（2024年）的排行榜中，前三名没有变化，第四名是通用（美国），第五名是斯特兰蒂斯（欧洲）。

2025年特朗普关税横行肆虐。日本的汽车关税最终从原来的2.5%被上调至15%，但按地区计算占到丰田出口总量三成的对美出口量（1至11月）依然达到56万辆，已经超过了上一年全年的53万辆。

另一方面，丰田集团预计2025财年并表决算业绩中反映主业盈利情况的经营利润为3.4万亿日元，同比减少30%。关税导致的利润降幅预计达到1.45万亿日元。尽管丰田在一定程度上降低对美出口汽车价格，对冲关税上调的影响，保证了出口数量，但估计利润将会大幅下降。

标题图片：PIXTA

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