乳腺癌患者生活质量调查

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即使对经济状况抱有无尽的担忧，但依然希望不失自我，积极面对治疗。

LIFENET生命保险（东京都千代田区）2025年10月针对779名“在过去5年内开始乳腺癌治疗”的20到69岁女性实施了一次关于生活质量和外形变化护理的调查。

关于在维持生活质量方面感到担忧的问题，选择“治疗、复发、转移”的受访者最多，占比达54.9%，其次是“副作用和后遗症”“治疗费等经济方面的担忧”“外观变化”。

关于治疗期间的精神支柱，选择“和家人、朋友共度时光”的受访者最多，占比达65.6%。表示受助于“医护人员的照料”或“兴趣爱好”的受访者比例也分别达到了近30%。

外观护理促使患者积极面对治疗

关于对维持和改善生活质量产生了积极影响的因素，选择最多的是“和家人、朋友的交流”，占比达12.7%，其次是“适度运动”“对外观变化的护理”“兴趣爱好”。另外，单看年轻人群（20到39岁），选择“对外观变化的护理”的受访者最多，占比达21%。

尽管存在个人差异，但治疗乳腺癌可能会造成乳房变形或消失、脱发、浮肿等外观的变化。有154名受访者针对这些变化采取了某些措施，当被问及产生了积极影响的护理行为时，多达42.9%的受访者选择了“佩戴假发”，远超其他选项。其次是“乳房重建手术”（18.8%）、“硅胶垫等义乳”（9.1%）。

调查显示，开始治疗后用于维持和改善生活质量的平均费用为43万日元，而用于外观护理的平均费用为34万日元，可以看出比重之大。某些情况下，这种外观护理不属于将患者个人负担的医疗费控制在一定范围内的高额疗养费制度适用范围内，可能会对患者造成沉重的经济负担。但就外观护理的目的，选择“为了保持自我肯定感”（57%）和“为了保持自信，用积极心态面对治疗”（55%）的受访者较多，说明这已经成为患者克服疾病的重要因素。

标题图片：PIXTA

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