日本首次公布不同部位癌症五年生存率

日本信息库

据说随着寿命的延长，现在平均每两个人中就有一人会罹患癌症。我们希望患者登记制度有助于开展预防和研究工作，哪怕是一人也好，让尽可能更多的癌症患者存活下来。

首次统计全国癌症登记数据

日本厚生劳动省近期公布了2016年全国被确诊癌症的新发病例存活到5年后的比例（五年生存率）。同年施行的《癌症登记推进法》规定所有医院有义务申报癌症患者信息，此次是首次根据全国癌症登记信息进行的统计。15岁以上患者生存率最高的患癌部位依次是前列腺（92.1%）、甲状腺（91.9%）、皮肤（91.1%），均超过了九成。而生存率最低的癌症依次是胰腺（11.8%）、胆囊和胆管（23.0%）。

另外，在15岁以下儿童患者的各种癌症生存率方面，视网膜母细胞瘤五年生存率为97.6%，淋巴肿瘤和淋巴网状细胞肿瘤为95.7%，白血病和淋巴组织增生性疾病及骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤为82.2%。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。