上市企业回购自家股份创新高

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2025财年（2025年4月1日至2026年3月31日），日本上市企业买回自家股票的“自家股份回购”或将创历史新高。虽然这是一种提振股价、回馈股东的措施，但也有人认为既然有资金，更应该加大设备投资和涨薪力度。

注重市值管理的经营

回购股份指的是企业设定购买股票数量上限，在一定时间内集中购买自家股票的行为。NISSEI基础研究所针对东证股价指数（TOPIX）成分股实施的统计显示，2025年4至12月的设定回购金额达14.2万亿日元。去年4月宣布回购计划的三菱商事回购规模最大（上限1万亿日元）。

NISSEI基础研究所研究员森下千鹤认为，如果这个势头持续下去，2025财年的回购股份金额“有可能达到和上一财年的18.7万亿日元持平甚至更高的水平，连续五个财年创新高”。

回购股份后，市场上流动的股票数量会减少，企业利润除以股票数量的单股利润将会增加，成为股价上涨的因素。NISSEI基础研究所相关人士表示，实际公布了回购计划的企业的次日股价比TOPIX的涨跌幅度平均高出大约2%，已经成为推动日经平均指数等市场整体行情的一个因素。

2015年制定要求提升企业价值的《企业治理规范（CGC）》后，金融厅和东京证券交易所开始鼓励企业开展“注重市值管理”的经营。受到外国投资者要求回馈股东的呼声日益强烈等因素影响，近年来回购股份的规模快速增长。

预计日本今年将会修订CGC。针对经营资源分配方式的问题，一些经济界人士（NTT西日本公司的高级顾问小林充佳）提出意见称：“股东得到的回馈大幅提升，但薪资和设备投资增幅却很有限。回购股份是否充分促进了企业的可持续发展和企业价值的中长期提升，必须重新进行验证。”

标题图片：PIXTA

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