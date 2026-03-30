四成受访企业对兼职工的破坏行为毫无防备

日本信息库

日本的一项调查显示，平均每四家企业中就有一家遭遇过兼职工的恶作剧或其他不当行为，即所谓的“兼职工恐怖袭击”。

Mynavi（总部位于东京都千代田区）2025年12月上旬针对最近一年内负责过兼职人员录用工作的20到69岁公司员工实施了一次关于“兼职工恐怖袭击”实情和对策的调查。收到1500份有效回答。

发生过兼职工恐怖袭击问题的受访企业占到整体的26.3%。从行业类别来看，“柏青哥、卡拉OK、网络咖啡屋”最多，占比达42.9%。其次是“制造企业的生产线”（40.0%）、“酒店、旅馆”（35.7%）。

关于发生事件的内容，涵盖了从“轻率的社交媒体和网络发帖”“恶作剧”，到“信息管理不善”等认识不足，以及“散布负面信息”等主观蓄意性的行为，可谓多种多样。虽然通过采取教育和宣讲等对策有望产生一定的改善效果，但也有一些个案需要采取风险管理和合规措施。

相较于未发生过恶作剧事件的企业，曾遭遇此类事件的企业今年再次发生类似情况的概率预计高出两倍以上。越是近期遭遇过兼职工恐怖袭击问题的企业，对风险的现实性认识越为强烈。

另一方面，34.8%的受访企业对此采取了相应的对策，而38.1%的企业“虽然感觉有必要，但未采取措施”，27.1%的企业则“不认为具有必要性”，可见没有采取预防措施的企业占了多数。

首选对策是“禁止操作手机”

作为具体的对策，主要是“禁止工作期间操作或携带手机”，还有“在保证书中加入社交媒体相关条款”。

遭遇过兼职工恐怖袭击的企业把对策重点放在“禁止工作期间操作手机”“完善应对指南”等加强一线管理体制，以及完善应对流程上。

另一方面，没有遭遇过此类事件的企业则致力于建立威慑体制以及提升员工的基本素质，包括“正式员工常驻”“在保证书中加入社交媒体相关条款”“对兼职人员开展教育”等。

标题图片：illustAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。