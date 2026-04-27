日本救护车出动次数创新高

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受老龄化问题不断发展等背景因素影响，日本的救护车出动次数逐年增加。2024年达到772万次，连续三年创新高。

总务省消防厅公布的数据显示，2024年全国救护车出动次数（含消防防灾直升机出动次数）为7720740次（同比增加79753次，增幅为1.0%），转运人数为6771193人（同比增加127814人，增幅为1.9%）。

日均出动21150次，相当于每4秒就会出动一次。从转运人数来看，相当于日本总人口每18人中就有超过一人曾被紧急转运过。

新冠疫情期间的2020年一度有所减少，但作为老年人增多等因素的反映，救护车出动次数和转运人数始终呈现增加倾向。

从事故类型来看，因“突发疾病”出动5195867次（同比增加0.4%）、“普通受伤”出动1224778次（同比增加3.3%）、“转院转运”出动581928次（同比增加4.6%）、“交通事故”出动399577次（同比减少1.4%）。与20多年前的2001年相比，“交通事故”的占比大幅减少，但“突发疾病”的占比增加超过10个百分点，达到整体的近七成。

从年龄来看，救护车转运人员中，65岁以上老年人共4284953人（同比增加4.7%），18岁以上65岁以下“成年人”共1969431人（同比增加0.1%），出生28天以上7岁以下“婴幼儿”共275562人（同比减少18.0%）。

2001年时，老年人在转运人员总数中的占比为38.5%，2024年大幅上升至63.3%。

2024年，全国救护车平均到达用时（从接到电话到抵达现场所花费的时间）为9.8分钟，医院收治用时（从接到电话到医生接手所花费的时间）为44.6分钟，同比均有所改善。但与新冠疫情前的2019年相比，分别多花费1.1分钟和5.1分钟。

标题图片：PIXTA

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