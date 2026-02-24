2024年度日本雇员人均劳动时长降至历史最低

日本信息库

2024年度日本雇员人均劳动时长为1654.2小时，创下自1994年度有可比数据以来的历史新低。

交通运输及邮政行业降幅显著

日本内阁府2026年1月发布的2024财年国民经济核算年度报告‌显示，日本的劳动者人均劳动时间已连续两年下降，较上一年度缩短17.7小时。与1995年度的峰值1911.6小时相比，减少了257.4小时。

从主要行业来看，交通运输和邮政行业因强化了加班管控，劳动时间减少了38.4小时，降幅最大；建筑业劳动时长也减少了31.1小时。与之相对，信息通信业与金融保险业的劳动时间分别增加了4.3小时和2.2小时。

日本《劳动基准法》规定的法定工作时间为“每日8小时、每周40小时以内”。2019年开始实施的《工作方式改革相关法》进一步细化规定，加班时长原则上每月不得超过45小时、每年不超过360小时。针对货车及大巴司机、建筑工人、全职医师等长期人手短缺的职业，该法案设置了5年过渡期，但相关规定自2024年4月起全面强化。目前，建筑工人年加班上限为720小时，全职医师（特例除外）及司机的年加班时长上限为960小时。

