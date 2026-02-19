日本贸易逆差减半至2.6万亿日元

日本信息库

2025年尽管受到特朗普关税的不利影响，对美汽车出口也下降了11.4%，但日本的出口总额创出了历史新高。

半导体电子零部件的出口，抵消了特朗普关税造成的损失

日本2025年贸易逆差（出口减去进口的差额）2.6507万亿日元。虽然连续五年出现贸易逆差，但其规模降低了52.9%。

出口额同比增长3.1%至110.4480万亿日元，创下自有可比数据的1979年以来的最高水平。受美国特朗普政权高关税政策影响，汽车出口有所减少，但面向亚洲和欧盟的半导体电子零部件等出口有所增加。另一方面，进口额增加0.3%至113.0987万亿日元，创历史次高水平。

对美贸易出口同比减少4.1%至20.4140万亿日元，5年来首次出现减少。汽车出口减少11.4%，汽车零部件出口减少10.7%，特朗普关税政策影响较大。进口增加1.6%至12.8926万亿日元，两者相减的贸易顺差同比减少12.6%至7.5214万亿日元。

对华出口同比微减0.4%。而进口方面，因电脑和智能手机等增加，进口额增长5.5%，贸易逆差为7.9147万亿日元，这是时隔两年逆差规模首次扩大。

对中东地区贸易逆差受到能源价格下降影响，同比减少21.5%至6.8975万亿日元。

