东京23区公寓平均价格1.3613亿日元

东京市中心新建公寓售价纷纷突破一亿日元，2025年的楼王是港区和新宿区的25亿日元超豪华住宅。这样的价格就连中大奖也根本买不起。

市中心六区价格逼近2亿日元

不动产经济研究所（东京新宿）发布的数据显示，2025年东京23区新建商品楼平均价格同比大涨21.8%至1.3613亿日元，连续三年超过1亿日元。建材和人工费都在上涨，销售价格也是居高不下。发售数量同比减少2.5%至8064套。东京23区中，市中心区的平均价格上涨20.2%至1.9503亿日元，逼近2亿日元。

市中心区的这些高档住宅推高了整体价格，首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）平均价格同比上涨17.4%至9182万日元，且各地区均有所上涨：东京郊区6690万日元（同比上涨13.7%）、神奈川县7165万日元（同比上涨11.4%）、埼玉县6420万日元（同比上涨15.8%）、千叶县5842万日元（同比上涨2.7%）。

由于已经难以取得住宅用地，首都圈整体供应套数同比减少4.5%至21962套，创下自开始调查的1973年以来的历史最低水平。超过一亿日元的豪宅同比增加2021套至5669套。

2026年的发售数量预计同比增加4.7%至23000套。由于建筑费和人工费居高不下，似乎行情转为下跌的可能性较小。

