日本正式员工跳槽率创历史新高

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近日一份调查显示，去年正式员工跳槽率创历史新高，尤其是30到59岁员工的跳槽率上升现象突出，而20到29岁的年轻员工的跳槽率呈下降倾向。

30多岁的员工对未来感到忧虑，四五十岁的员工寻求新天地

人才综合服务企业Mynavi针对2万名男女实施的跳槽动向调查显示，2025年正式员工的跳槽率达到7.6%，创下开始此项调查（2018年）以来和2022年持平的历史最高水平。针对企业方的情况，调查负责人嘉岛麻友美女士表示，在少子化导致应届毕业生录用难度不断增大的背景下，企业正在寻求实现多样化录用，以获得即战力。

其中，40到49岁（6.8%）和50到59岁（3.8%）员工的跳槽率自开始实施分年龄段调查的2021年以来连续四年上升。30到39岁员工的跳槽率（9%）也在时隔两年之后再次出现上升。

关于员工跳槽理由，嘉岛女士认为，30多岁的员工开始对公司的未来发展感到担忧，存在试图通过跳槽积累职业经历的倾向。她还表示，到了担任管理职务的年龄段，40多岁的人作为中层管理者，工作量激增会加大压力，而50多岁的员工会试图为第二职业改变工作方式，于是各自都在寻求新天地。

另一方面，20到29岁员工的跳槽率为12%，在各年龄段中居首，但跳槽率已连续三年下降。可以认为，近年来，应届毕业生的起薪不断提高，有的企业甚至给到了30万日元以上，在这样的背景下，年轻人的跳槽意向略有下降。作为增加收入的手段，许多人也在积极从事副业。

标题图片：PIXTA

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