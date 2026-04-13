生成式人工智能，成为多数日本学生的学习好帮手

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生成式人工智能（AI）可以像人类一样自如对话。虽然它会帮你解答所有问题，但如果过度使用，或会让人丧失思考能力。应该在多大程度上借助AI的力量呢？不如直接问一问AI。

大型校服制造企业菅公学生服公司（总公司位于冈山市）2026年1月针对全国1200名初高中生实施了一次关于生成式AI使用情况的调查。包括“经常”和“偶尔”使用的情况在内，合计大约80%的受访者表示“使用过”ChatGPT和Gemini等AI工具。从性别来看，46.8%的女生表示“经常使用”，比男生的该比例高出了10个百分点以上。

关于使用生成式AI的目的，无论初中还是高中生，都是列举“查询学习相关资料”的受访者最多，占比均超过70%。不少初中生也会在“兴趣爱好/娱乐”“咨询/聊天对象”等学习以外的场景中使用AI。

女生和男生差异明显的是“咨询/聊天对象”这一项。49.9%的女生都会把生成式AI作为咨询对象，比男生的该比例（23.0%）高出一倍以上。似乎AI非常适合用于整理自己的想法，或者是倾诉自己的烦恼。

两成受访者“完全依赖AI”

关于在学习方面具体如何使用这个问题，初中生和高中生、男生和女生之间没有明显差异。列举最多的都是“获取思考方法或文章结构的思路”，占比超过60%。其次是“文章编校”“只用于搜索正在查询的信息等”，从头到尾完全依赖AI，“让AI给出答案”和“让AI代做计算”的学生比例也分别占到两成左右。

顺便提一句，另有近一成的学生表示“在学校学习过程中没有使用或被禁止使用”生成式AI。关于允许在多大程度上使用AI这一点，教育一线似也存在意见分歧。

标题图片：PIXTA

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