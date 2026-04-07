智能马桶臀洗功能，只有约半数人每次使用

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近日一份关于智能马桶使用情况的问卷调查显示，即使家中安装有智能马桶，“几乎每次都用”的受访者比例也只有53%。

83.4%认为是“足以在世界上引以为傲的日本文化”

由生产卫浴相关产品设备的制造企业组建的日本卫浴工业会2026年1月公布了有关智能马桶使用情况的调查结果。该调查于2025年9至10月通过线上方式实施，对象为全国4700位家中安装了智能马桶的民众。

关于智能马桶的使用频率，表示“几乎每次都用”的受访者最多，其次是“经常使用”（12%）、“有时用有时不用”（7%）、“偶尔使用”（6%）。21%的受访者表示“完全不使用”。关于不使用的理由，受访者提到了“不知道有没有必要”“用不惯”“不知道是什么功能”等。

从都道府县来看，使用频率最高的是北海道（87.2%）、岛根县（85.9%）、高知县（85.0%）。

关于冲洗之后的感受，77.4%的使用者表示“感觉干净了”，59.8%表示“污物瞬间被洗掉”，这表明大部分用户都实实在在地产生了洁净感。

关于排便后用厕纸擦拭臀部的次数，在使用智能马桶的情况下平均为2.1次，不使用的情况下平均为3.4次，两者相差大约1.3次。针对“智能马桶是否是一种足以在世界上引以为傲的日本文化”这个问题，83.4%的受访者回答“YES”。由此可以看出，虽然智能马桶近在人们身边，其价值也得到认可，但并没有被充分利用。

标题图片：PIXTA

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