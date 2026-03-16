东京都净流入65219人

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吃饭、购物、消遣——年轻人总会被无论做什么都有丰富选择的大城市吸引。地方上的年轻人越来越少，老龄化问题不断加剧。要改变这种结构并非易事。

人口向城市地区持续集中

总务省公布的人口流动报告显示，基于2025年居民基本台账，“东京都流入人口”和“东京都流出人口”的差值为净流入65219人。净流入人口较2024年减少了14000多人，四年来首次出现减少。外国人由上一年的净流入8722人转为净流出378人。

除东京外，其他道府县中只有六个府县人口净流入，它们分别是神奈川（28052人）、埼玉（22427人）、大阪（15667人）、千叶（7836人）、福冈（5136人）、滋贺（353人）。

40个道府县人口净流出，其中净流出最多的是广岛（9921人）、福岛（7197人）、静冈（6711人）等。

从三大都市圈来看，东京圈（东京、埼玉、千叶、神奈川）净流入123534人。流入人口较上一年减少12309人，但从地方吸走年轻人的结构并未发生变化，如何纠正单极集中发展现象已经成为一个课题。大阪圈（大阪、京都、兵库、奈良）净流入8742人。而名古屋圈（爱知、岐阜、三重）净流出12695人。

标题图片：PIXTA

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