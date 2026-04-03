实际工资连续四年负增长

日本信息库

好不容易涨了工资，却始终追不上物价涨幅，这种状态到去年已经持续了四年时间，老百姓的日子不好过。在众议院选举中也曾成为争论焦点的通胀对策能否奏效？

今年能否转为正增长

厚生劳动省的每月劳动统计显示，2025年扣除物价上涨因素后的实际工资同比下降1.3%。虽然现金工资总额同比增加2.3%至355919日元，但消费者物价同比上涨3.7%，工资涨幅完全被抵消。当年各月实际工资均出现同比减少，从未有过正增长的情况。

在2022年俄乌冲突爆发后对俄罗斯实施经济制裁等背景因素下，进口资源价格飙升。受此影响，日本物价大涨，自当年以来始终处于每年约3%的通胀状态。尽管工资也相应开始上涨，但无法追平物价上涨率的状态持续了四年之久。

NISSEI基础研究所经济部长斋藤太郎分析称，2022年和2023年前后，进口物价上涨造成输入型通胀，2024年和2025年工资、物流、大米等各种成本上升，陷入了全面型通胀。

关于今年的实际工资，斋藤部长认为，可能会在时隔5年之后转为正增长。受电力、燃气价格下降和取消汽油暂定税率因素影响，预计物价上涨率在2%左右。而日本劳动组合总联合会打算在今年的春斗中争取“3%（定期涨薪之外）”的涨薪幅度，预计包括没有设立工会的企业在内，工资上涨率可以确保达到2%以上。

风险在于日元贬值造成的物价上涨。高市早苗首相在2月8日的大选中大获全胜后，再次表达了将推进“负责任的积极财政政策”的想法。但市场存在对于财政恶化的忧虑情绪，日元一直承受着贬值压力。

在国际上看，日本实际工资的低迷也显而易见。七国集团（G7）中，日本和意大利近似，从1990年以来基本处于原地徘徊状态。美国现在的实际工资水平是1990年的1.5倍，差距明显扩大。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。