锂电池起火引发的火灾数量激增

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近年来，锂离子电池起火引发的火灾持续增多。消防厅近日公布的调查结果显示，2024年此类火灾发生数量达到1162起。

针对2022年1月至2025年6月发生的锂电池及安装锂电池的产品起火引发的火灾，日本消防厅整理统计了全国各地消防机构上报的案件。结果显示，2022年发生852起此类火灾，2023年910起，2024年1162起，呈单边增加趋势。2025年仅上半年（1-6月）就达到了665起。其中，两成左右发生在装载了废弃锂电池的垃圾收集车上或垃圾处理设施内。

无线耳机起火造成火灾的案例

2025年1月至6月发生的各种产品起火引发的火灾数量（废弃电池造成的火灾除外）如下表所示。充电宝起火造成194起火灾（35%），居各类产品之首，远多于排在第二位的手机（39起，7%）。起火源头涉及电动工具、电动助力自行车、无线吸尘器、无线耳机等各种常用家电产品。

充电宝起火最终引发火灾的原因方面，主要是外部冲击（9%）、高温环境下使用或存放（6%）、产品缺陷（3%）、充电方法错误（3%）等。但也有超过半数（53%）案例原因不明。

电动工具和无线吸尘器引发的火灾中，使用非正规电池导致起火的情况较多。消防厅相关人士表示说：“重要的是购买安全产品，正确操作，清理垃圾时注意分类。”

标题图片：在模拟实验中起火的充电宝（产品评估技术基础机构提供，时事社）

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