六成日本受访者每月至少光顾一次百元店

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近日一份调查显示，近六成受访者每月至少光顾一次百（日）元店。这可能是因为许多人都觉得总会有自己需要的日用品，可以经常逛一逛。

一个钢镚的魔力？

网络调查企业MyVoice（东京都千代田区）实施的调查显示，“所有商品一律100日元”的“百元店”(*1)受到欢迎，在光顾频率方面，25.4%的受访者“每月一次左右”，25.1%的受访者“每月数次”，加上“每周三次以上”和“每周一两次”的受访者，合计57.0%的受访者每月至少逛一次百元店。该比例在男女受访者中分别超过了50%和60%，可以看出女性逛百元店更为积极。

此项调查于2026年1月实施，收到10到79岁共11280人的回答。

当被问及最近一年内在百元店购买过的商品时，列举“厨房用品”的受访者最多，占比达54.4%，其次是“文具”（40.2%）、“清扫用品、洗涤液”（32.0%）。女性受访者中列举“厨房用品”的比例高达70%，男性受访者中，年纪较大的人列举“电器配件”“DIY用品”的比例较高。

关于光顾百元店的理由（多选），列举“便宜，可以随意购买”（50.4%）、“为了省钱”（48.5%）、“性价比高”（38.4%）的人较多，可见百元商品最具吸引力之处是给人带来的经济实惠感。正因为此，也遭致了一些尖锐的批评意见，比如“经常在没有提前告知的情况下，减少商品容量或缩小尺寸”“有些商品都超过了500日元，已不能称之为百元店了”。

标题图片：PIXTA

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