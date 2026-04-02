在日本，午餐价格多少钱算贵？

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去餐厅吃个午餐，可以放松片刻。近日一份关于感觉偏贵的午餐价格区间的调查显示，选择“900到1200日元”者最多，占比超过30%。

女性更能够接受偏贵的午餐

智能手机专用搜索服务企业“LINE Research”2025年11月实施的此项调查，收到来自全国3152名15到69岁民众的回答。

调查询问了除便当和外卖外的在店内就餐时的午餐价格。无论男女，感觉“900到1200日元”价格偏贵的受访者都是最多，半数受访者感觉超过1200日元的午餐很贵。相较于男性，女性具有更能接受较高价位的倾向。

在自由回答项目中，当被问及即使价格较贵也想吃的午餐的特点和服务时，可以发现受访者普遍重视在细节及餐厅环境上能够让人获得超出价格的满意体验感。比如，“自助餐、无限畅吃”（10多岁的男性），“多个菜品都可吃到一点的套餐”（20多岁的女性），“欢迎带小孩、婴儿车容易进出”（30多岁的女性）等。

标题图片：PIXTA

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