2025年日本酒出口459亿日元

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日本“传统酿酒技术”入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录一年，或许是因为外国民众对日本酒文化的关注度日益提高，出口形势一片大好。

对华出口额最高，对美出口量最大

日本酿酒组合中央会的统计显示，2025年日本酒出口额同比增加5.5%至458.8亿日元，出口量同比增加8.0%至3.35万千升。尽管受到美国追加关税政策等因素影响，但出口额和出口量依然双双实现了两年连续增长。

对中国大陆出口额居各国各地区之首，同比增加13.9%至133亿日元。对美出口额次之，同比减少3.5%至110亿日元。按出口量计算，前两位正好调换位置，对美出口量同比减少3.5%至7720千升，对中国大陆出口量同比增加25.1%至6660千升。

近年来保持良好势头的对韩出口按金额计算创出历史新高，紧随排在第三的中国香港之后。对加拿大和法国的出口额和出口量也双双创出历史新高。在法国，被称作“精致餐饮”的面向富裕阶层的高档餐厅等场所供应日本酒的情况似乎越来越普遍。此外，出口目的地达到创纪录的81个国家和地区，展现出稳步发展势头。

对香港和新加坡出口单价较高

平均每升出口金额为1368日元，已上涨至10年前（771日元）的1.8倍。相对价格较高的日本酒继续保持引领全球市场之势，对香港和新加坡的平均每升出口金额和上一年一样超过2000日元。中国大陆方面，日本酒进一步拓展市场，经销量增多，单价从上一年的2193日元降至1998日元。

日本政府观光局的数据显示，2025年全年访日外国游客超过4268万人，创历史新高。入境游消费额也达到创新高的9.5万亿日元。赴日游客在日本游玩期间饮用日本酒，参观日本酒厂，接触日本酒文化，也有望拉动今后的出口增长。

日本酿酒组合中央会指出，红酒文化深入人心的欧美国家，面向侍酒师的佐餐酒建议等宣传工作已经开始产生效果，并表示今后将进一步开拓日本酒市场；针对入境游客较多的华语圈地区，有效利用社交媒体进行宣传；针对预计经济人口双增长的东南亚国家，立足于法律法规和商业习惯开拓和巩固市场；而在中南美地区，将与各国侍酒师协会合作培养人才，加强宣传推介工作。

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