取消食品消费税的经济效果甚微

日本信息库

高市政权正着手推进免征食品消费税两年的相关工作。但智库机构的推算结果显示，越是富裕阶层，在此举中的受益越大，产生的经济效果甚微。而且，看好减税效果的企业比例也只有四分之一。

GDP拉动效果0.3万亿日元

日本首相高市早苗年初时宣布，将暂停征收目前适用8%优惠税率的食品饮料消费税，为期两年。此后不久，她领导的自民党在2月的众议院选举中大获全胜。计划最迟在6月召开国民会议(*1)，发布中期报告。

大和综研的分析显示，在家庭开支方面，每个家庭年均可以减少8.8万日元支出；从不同收入群体来看，食品购买金额较高的高收入人群在减少支出方面获益更大；年收入排在前20%的家庭所获的减税额，比排在后20%的家庭高出一倍。大和综研相关人士指出，这一减税举措意味着“大量的财政资源，将消耗在那些生活水平本就不需太多支持的家庭上”。

同时，免征食品消费税将造成全年税收减少4.8万亿日元，对刺激消费和提振国内生产总值（GDP）的效果分别仅为0.5万亿和0.3万亿日元。

另一方面，帝国数据库公司针对全国企业实施的调查（1546家企业回答）显示，关于免征食品消费税，只有25.7%的受访者企业认为“会产生较大的积极影响”，48.2%认为“不会有什么特别影响”。

零售业等一些行业认为减税会促进“消费意愿的提高”，因而对此表示欢迎；然而，质疑如何确保财政收入来源问题的受访企业也比较多。此外，一些企业对事务工作繁琐化感到不满，餐饮业则担心消费者会转向超市等提供的更实惠的熟食和副食品，由此导致客源流失。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。