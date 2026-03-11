初春赏花胜地榜单出炉

日本信息库

Recruit运营的旅行信息网站“Jalan News”针对“能够感受春天气息的鲜花美景”实施了一次问卷调查。可以在染井吉野开花前欣赏河津樱和油菜花的景点排名靠前。

第1位：南伊豆町的樱花与油菜花（静冈县南伊豆町）

南伊豆町青野川沿岸绵延约两公里的800株河津樱，开花时间比染井吉野早一个月以上，率先为人们带来春天的浪漫。粉色的樱花和休耕田地里金黄色的油菜花相映生辉，看着这样的美景，会感觉为身心注入了满满的活力。另外，在Minami的樱花与油菜花节期间，夜晚的灯光秀也千万不可错过！



图片：南伊豆町观光协会

相关网站：第28届南伊豆樱花与油菜花节

第2位：城山樱花（静冈县伊豆国市）

矗立在纵贯伊豆半岛的狩野川岸边的“城山”，虽然海拔只有342米，但它那由上古时代岩浆冷却凝固后形成的粗犷岩壁，让人不禁触景生情，再次切实感受到日本是一个火山岛国。



（图片：PIXTA）

相关网站：狩野川堤防（城山樱花）

第3位：Inabe市农业公园（三重县Inabe市）

面积达38公顷，相当于8个东京巨蛋体育馆大小的梅林公园内，大约100个品种的4000株梅花争奇斗艳，与背后的铃鹿山脉相映成趣。2026年梅花节举办时间为2月21日至3月20日。



（图片：photoAC）

相关网站：Inabe市农业公园

第4位：油菜花公园（长野县饭山市）

800万株油菜花竞相开放，铺展成一望无际的金色海洋，千曲川在眼前缓缓流淌。这里的油菜花不是普通的品种，而是用于制作当地特产腌菜的野泽油菜花，可谓是既好吃又好看。盛花期是每年4月下旬至5月上旬，黄金周是最佳观赏期。



（图片：photoAC）

相关网站：油菜花公园

第5位：足利花卉园（枥木县足利市）

无论任何季节，都有当季的花卉盛开。色彩各异的3万株郁金香绽放之际，便是春意正浓之时。而珍珠绣线菊也独具魅力，雪柳纤细的枝条上开满无数小朵白花，就像在表达对冬天的恋恋不舍。



图片：足利花卉园

相关网站：足利花卉园

第6位：Kamiyubetsu郁金香公园（北海道涌別町）

总面积12.5公顷的园区内，200个品种的70万株郁金香争奇斗艳。一望无际的郁金香花海中伫立着风车，令人仿佛置身于荷兰旅游一般。从5月中旬进入最佳观赏期。



（图片：photoAC）

相关网站：涌别郁金香公园

第7位：广田梅林公园（兵库县南淡路市）

这里重现了在淡路岛上自古就是著名赏梅胜地的南淡路市广田地区的梅林景观。约15000平米的园内栽种着果梅、花梅、垂枝梅等多个品种的大约450株梅花。2月中旬至3月中旬是最佳观赏期。



（图片：PIXTA）

相关网站：广田梅林公园

第8位：月濑梅林（奈良市）

散布着大约1万株红色和白色的艳丽梅花，又称“月濑梅溪”。不同品种的梅花，花期各异，每次来这里都能体会到不同的乐趣。



（图片：PIXTA）

相关网站：月濑梅林

第9位：芦池农业公园“santepark Tahara”（爱知县田原市）

这是一个体验型农业公园。欣赏各色郁金香，领略盎然春意之后，游客还可以在前往简餐店，品尝由当地食材制作的饮品和快餐，或者去汇集了新鲜农畜产品的直销市场一饱口福。



（图片：PIXTA）

相关网站：芦池农业公园“santepark Tahara”

第10位：油菜花田漫步活动2026（千叶县鸭川市）

1月上旬至3月上旬，鸭川市政府大楼附近的田地变身面积大约33300平米的油菜花田，放眼望去，如同铺上一块金色的地毯。每名游人还可以按10株200日元的价格，体验付费采摘，把春天带回自己家中。



（图片：photoAC）

相关网站：油菜花田漫步活动2026

调查于2025年12月25日至2026年1月5日期间通过线上方式实施，收到20到59岁共计1054人的回答，整理统计后得出前述排名。

标题图片：长野县饭山市油菜花公园（PIXTA）

