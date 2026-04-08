2025年日本犯罪形势分析

日本信息库

警察厅公布的犯罪形势报告显示，2025年刑事犯认定案件数同比增加4.9%至774142起，超过了新冠疫情前的2019年。

刑事案件认定数量在2002年达到285万起的峰值后持续减少，2022年时隔20年再次转为增加，之后连续四年同比增加。占到案件总数近七成的盗窃案件同比增加2.5%，智能犯罪案件增加25.0%。智能犯罪中，诈骗案件认定数量同比增加26.5%。赌博、强制猥亵、公开猥亵、违反《性姿态摄影等处罚法》等违背公序良俗的犯罪案件也增加了9.4%。

杀人、抢劫、纵火、强制性交或强制猥亵、略诱和买卖人口等“重大犯罪”案件15086起，同比增加3.2%。杀人案件976起，抢劫案件1428起，均略微增多。强制性交（4177起）、强制猥亵（7193起）因2023年《刑法》规定调整而呈现增加倾向。

“匿名流窜型犯罪团伙”暗中策划特殊诈骗案件

2025年诈骗案件造成的损失金额同比大增31.1%至4029亿日元。单笔损失金额趋于大额化。

其中，特殊诈骗案件认定数量同比增加31.9%至27758起，损失金额同比增加96.7%至1414亿日元，均创历史新高。从犯罪手法来看，“是我是我”电话诈骗激增至14393起（同比增加7641起，增幅为113.2%），损失金额约1121亿日元（同比增加约663亿日元，增幅为144.5%）。此外，借助社交媒体的线上投资诈骗、婚恋诈骗案件认定数量和损失金额也在继续增多。

针对特殊诈骗及社交媒体型投资婚恋诈骗，警察厅相关人士表示，“案件背后的暴力团体或匿名流窜型犯罪团伙在实现犯罪分工和匿名化之后有组织地实施了犯罪”。

标题图片：地铁沙林毒气事件发生30周年前夕，警视厅等部门实施官民联合NBC（核、生物、化学武器）恐怖袭击应对训练。警视厅鉴定处职员在车内开展证据收集作业，2025年3月13日，东京都江东区（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。