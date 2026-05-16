100年后的饮食：替代海鲜、培养肉、机器人服务或变得稀松平常

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能吃得起真材实料的鳗鱼和金枪鱼的只有超级富裕阶层，餐厅实现全自动化……如果能活到那一天，真想看看100年后的人们如何吃饭。

水产使用替代品

餐饮店信息网站运营企业Gurunavi2026年1月针对1300名20到69岁会员实施了一次关于“100年后的饮食”的调查。关于受到地球环境变化等因素影响，预计100年后吃不到或者将变为超高级的食材，受访者列举最多的是“鳗鱼”（48.2%），“鲸鱼”（47.1%）以微小差距紧随其后，第三名以下依次是蓝鳍金枪鱼、海胆、海蟹、秋刀鱼等水产。

或许是反映了人们的这种预期，关于自己感觉100年后会变得稀松平常的食材，列举“替代海鲜”的受访者最多，占比达69.2%。列举“全营养食品”“培养肉”的受访者比例也超过了六成。预计尚处于普及阶段的“昆虫食品”将变得稀松平常的受访者比例超过三成。

人的服务变得“奢侈”

关于希望100年还能留下的餐饮文化，60%左右的受访者列举了“应季食材和摆盘”，列举“立食、挂着小红灯笼等的大众文化”“匠人技艺”的受访者比例也达到五成左右，其次是“招待、待客礼仪”“无限量自助餐饮”。

同时，关于100年后餐饮店的景象，预测“做菜和服务都由机器人完成”的受访者最多，占比超过30%。其次是“人类做菜和上菜会变得具有超高附加值”，可见大家普遍预测人工服务将变成“奢侈品”。另一方面，也有20%左右的受访者认为“和现在不会有太大变化”。

调查负责人表示说：“即使100年后餐饮的形式和内容发生变化，我们仍希望把通过食物获得喜悦和感动这种普世价值传递给下一代”。

标题图片：PIXTA

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